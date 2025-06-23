Вероника Кудерметова уступила в первом круге турнира в Бад-Хомбурге

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Спорт
23 июня 2025  23:11
Автор:
Эдгар Витковский

Российская теннисистка Вероника Кудерметова потерпела в поражение в первом круге турнира WTA-500 в Бад-Хомбурге от чешской теннисистки Катержины Синяковой. 78-я ракетка мира забрала матч за два сета – 6:7, 5:7. За встречу Кудерметова пять раз подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала два брейк-пойнта из трёх заработанных. Чешская теннисистка занесла себе в актив четыре эйса, допустила две двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из пяти заработанных.

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Вероника Кудерметова уступила в первом круге турнира в Бад-Хомбурге
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