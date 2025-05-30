Вероника Кудерметова вышла в третий круг Roland Garros-2025

Россиянка Вероника Кудерметова пробилась в третий круг турнира Roland Garros-2025, одержав победу над чешской теннисисткой Барборой Крейчиковой – 6:0, 6:2. Встреча продлилась один час 16 минут, за которые российская теннисистка выполнила четыре подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти. Её соперница допустила пять двойных ошибок, занесла в актив один реализованный брейк-пойнт, но ни одного эйса.

В третьем круге турнира Кудерметова встретится с соотечественницей Екатериной Александровой. Она на своём пути обыграла Лючию Бронцетти (6:3, 6:2) и Элизабетту Коччаретто (6:1, 6:3). Примечательно, что обе теннисистки представляли Италию.