Вероника Кудерметова вышла во второй круг Уимблдона-2025

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Спорт
2 июля 2025  10:28
Автор:
Эдгар Витковский

Обыграла китаянку в двух сетах.

Российская теннисистка Вероника Кудерметова прошла во второй круг Уимблдона-2025, обыграв китаянку Чжу Линь - 6:3, 6:2.

Встреча на травяном корте продлилась час и 13 минут. За это время россиянка выполнила шесть подач навылет, допустила две двойные ошибки, реализовав при этом три из трех брейк-пойнтов. Чжу Линь подала два эйса, допустила три двойные ошибки и не реализовала ни одного из четырех заработанных брейк-пойнтов.

Во втором круге, 3 июля, Кудерметову ждет встреча с Эммой Наварро из США. В первом круге американка выбила Петру Квитову из Чехии - 6:3, 6:1.
 

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