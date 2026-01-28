Весенняя серия онлайн-занятий по финансовой грамотности стартует 28 января

С 28 января в России начнется весенняя сессия бесплатных онлайн-уроков, посвященных финансовой грамотности. Образовательная программа рассчитана на школьников разных возрастов и продлится до 22 апреля. Подключиться к занятиям можно как целыми классами, так и индивидуально.

В новом сезоне организаторы обновили ряд тем, уделив особое внимание проблеме вовлечения подростков в мошеннические схемы. Отдельный урок будет посвящен дропперам: учащимся в доступной форме расскажут, как злоумышленники находят пособников и к каким правовым последствиям может привести участие в подобных преступлениях. Все занятия объединены общей сюжетной линией — материал подается с участием сквозных персонажей, наделенных «суперспособностями».

Для старшеклассников подготовлен профориентационный блок. Преподаватели ведущих российских вузов проведут занятия, посвященные профессиям в сфере финансов, информационных технологий и образования. В частности, уроки модерируют представители Высшей школы экономики и Нижегородского государственного педагогического университета.

Всего в рамках весенней сессии запланировано около 700 прямых эфиров по 29 направлениям. В роли спикеров выступят порядка 250 экспертов со всей страны, включая сотрудников Банка России, Московской биржи, а также представителей банковского и страхового сектора. Актуальное расписание и перечень уроков размещены на сайте проекта и будут пополняться по мере проведения сессии.

Даты и время первых занятий сессии и каталог всех уроков можно найти на сайте проекта.