Вице-премьер РТ Равиль Ахметшин удостоен ордена Александра Невского

news_top_970_100
Республика
21 июля 2025  23:26

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении вице-премьера Республики Татарстан и полномочного представителя региона при Президенте РФ Равиля Ахметшина орденом Александра Невского. Государственная награда присуждена за многолетнюю добросовестную службу и значительный вклад в развитие региона.

65-летний Ахметшин занимает должность полпреда Татарстана с 2010 года, а с 2013 года совмещает эти обязанности с постом заместителя премьер-министра республики. До перехода на государственную службу он более трех десятилетий проработал в системе МВД, где дослужился до звания генерал-майора милиции, занимая руководящие должности в Казани и Москве.

За свою профессиональную деятельность Ахметшин неоднократно отмечался высокими наградами, включая орден Почета, медаль «Участнику специальной военной операции», ведомственные награды Министерства обороны, а также благодарности от руководства Татарстана и Москвы. Орден Александра Невского стал очередным признанием его заслуг перед государством.

news_right_column_240_400
Новости
Вице-премьер РТ Равиль Ахметшин удостоен ордена Александра Невского
В казанском аэропорту задержали партию деталей для швейного оборудования
В Казани перекроют центр города для проведения триатлона 26 июля
В Альметьевске прошли соревнования по плаванию в рамках Спортивного Кубка Раиса РТ
КАМАЗ станет ключевым поставщиком спецтехники для ВСМ Москва–Санкт-Петербург
В Казани завершат рекультивацию иловых полей на Волге в этом году
Метшин пообещал казанцам решение проблемы с газовыми колонками
Татарстан вошел в тройку лидеров по госзакупкам у малого бизнеса