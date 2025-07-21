Вице-премьер РТ Равиль Ахметшин удостоен ордена Александра Невского

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении вице-премьера Республики Татарстан и полномочного представителя региона при Президенте РФ Равиля Ахметшина орденом Александра Невского. Государственная награда присуждена за многолетнюю добросовестную службу и значительный вклад в развитие региона.

65-летний Ахметшин занимает должность полпреда Татарстана с 2010 года, а с 2013 года совмещает эти обязанности с постом заместителя премьер-министра республики. До перехода на государственную службу он более трех десятилетий проработал в системе МВД, где дослужился до звания генерал-майора милиции, занимая руководящие должности в Казани и Москве.

За свою профессиональную деятельность Ахметшин неоднократно отмечался высокими наградами, включая орден Почета, медаль «Участнику специальной военной операции», ведомственные награды Министерства обороны, а также благодарности от руководства Татарстана и Москвы. Орден Александра Невского стал очередным признанием его заслуг перед государством.