Вице-премьер Хуснуллин подарил мальчику встречу с театром

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Россия/Мир
7 января 2025  17:01

Вице-премьер России Марат Хуснуллин сделал счастливым московского школьника Никиту Виноградова, исполнив его мечту в рамках акции «Елка желаний». Мальчик давно хотел познакомиться с труппой Московского губернского театра, и его желание осуществилось.  

Никита — разносторонне увлеченный ребенок: он любит рисовать, готовить, коллекционировать и читать. Уже три года он занимается в театральной студии, выступает на районных мероприятиях и участвует в творческих конкурсах.

«Твое желание очень необычное — побывать в губернском театре. Я уверен, что тебе будет интересно увидеть все изнутри. Возможно, в будущем ты сам станешь артистом», — сказал Хуснуллин, обращаясь к Никите.  

Эта встреча стала не только исполнением мечты, но и вдохновением для юного театрала, который продолжает развивать свои таланты.

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