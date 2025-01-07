Вице-премьер Хуснуллин подарил мальчику встречу с театром

Вице-премьер России Марат Хуснуллин сделал счастливым московского школьника Никиту Виноградова, исполнив его мечту в рамках акции «Елка желаний». Мальчик давно хотел познакомиться с труппой Московского губернского театра, и его желание осуществилось.

Никита — разносторонне увлеченный ребенок: он любит рисовать, готовить, коллекционировать и читать. Уже три года он занимается в театральной студии, выступает на районных мероприятиях и участвует в творческих конкурсах.

«Твое желание очень необычное — побывать в губернском театре. Я уверен, что тебе будет интересно увидеть все изнутри. Возможно, в будущем ты сам станешь артистом», — сказал Хуснуллин, обращаясь к Никите.

Эта встреча стала не только исполнением мечты, но и вдохновением для юного театрала, который продолжает развивать свои таланты.