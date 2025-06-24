«Витязь» не выступит в КХЛ в сезоне 2025/26

КХЛ опубликовала заявление о приостановке участия «Витязя» в лиге – подмосковный клуб пропустит сезон 2025/26. Вместе с ним сезон в чемпионате МХЛ пропустит фарм-клуб, «Русские Витязи». Вакантное место в Западной конференции, вероятнее всего, займёт «Лада».

Подмосковный «Витязь» существовал с 1996 года, за это время команда успела сменить три города базирования: Чехов, Подольск и Балашиху. С 2005 года «Витязь» выступал сначала в Суперлиге, а затем в КХЛ. Четыре раза подмосковный клуб пробивался в розыгрыш Кубка Гагарина, но неизменно вылетал в первом раунде. По разу от ЦСКА (0–4) и «Локомотива» (1–4), дважды от СКА (0–4, 0–4).