Владимир Аносов удостоен звания заслуженного деятеля искусств Татарстана

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Республика
1 июня 2025  21:12

В Казанском Кремле состоялась торжественная церемония вручения государственных наград Республики Татарстан выдающимся деятелям культуры. Премьер-министр региона Алексей Песошин вручил почетное звание «Заслуженный деятель искусств РТ» Владимиру Аносову, президенту московского «Центра сценических искусств».

Аносов, известный своими новаторскими театральными постановками и работой с молодыми талантами, в благодарственной речи подчеркнул особую роль народного творчества в сохранении культурной идентичности. «Песня — это душа народа, несущая в себе мудрость, память и способность преодолевать любые трудности», — отметил он.

Параллельно были отмечены заслуги сотрудников республиканского центра «Созвездие-Йолдызлык», занимающегося поддержкой одаренной молодежи. Медалью «За доблестный труд» награждены главный администратор центра Алсу Мадишина и заместитель директора Наталья Смирнова.

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