Владимир Путин и Рустам Минниханов обсудили ключевые вопросы развития Татарстана

Президент Российской Федерации Владимир Путин провел рабочую встречу с главой Республики Татарстан Рустамом Миннихановым. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

В ходе встречи стороны обсудили широкий круг вопросов, касающихся социально-экономического развития региона. Особое внимание было уделено строительной отрасли и промышленному сектору, а также укреплению межконфессионального сотрудничества.

Владимир Путин высоко оценил усилия Татарстана в сфере взаимодействия с религиозными организациями. Он отметил, что республика занимает лидирующее место в России по количеству зарегистрированных религиозных объединений, подчеркнув при этом толерантное и уважительное отношение ко всем конфессиям.