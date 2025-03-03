Владимир Путин и Рустам Минниханов обсудили ключевые вопросы развития Татарстана

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Россия/Мир
3 марта 2025  14:13

Президент Российской Федерации Владимир Путин провел рабочую встречу с главой Республики Татарстан Рустамом Миннихановым. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.  

В ходе встречи стороны обсудили широкий круг вопросов, касающихся социально-экономического развития региона. Особое внимание было уделено строительной отрасли и промышленному сектору, а также укреплению межконфессионального сотрудничества.  

Владимир Путин высоко оценил усилия Татарстана в сфере взаимодействия с религиозными организациями. Он отметил, что республика занимает лидирующее место в России по количеству зарегистрированных религиозных объединений, подчеркнув при этом толерантное и уважительное отношение ко всем конфессиям.  

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