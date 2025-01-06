Владимир Путин наградил троих жителей Татарстана за вклад в спорт и труд

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Россия/Мир
6 января 2025  09:34

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин выразил благодарность и вручил почетные грамоты троим представителям Татарстана. Среди награжденных — председатель Федерации художественной гимнастики Республики Татарстан Лилия Шафеева. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном правовом портале РФ.  

Шафеева удостоена благодарности за значительный вклад в развитие физической культуры и спорта, а также за многолетнюю добросовестную работу.  

Также почетными грамотами отмечены главный продюсер ООО «Национальный спортивный телеканал» в Казани Рамиль Гильманов и первый заместитель генерального директора ОАО «Татагрохим» Раис Миннуллин. Их заслуги также получили высокую оценку на федеральном уровне.

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