Владимир Путин наградил троих жителей Татарстана за вклад в спорт и труд

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин выразил благодарность и вручил почетные грамоты троим представителям Татарстана. Среди награжденных — председатель Федерации художественной гимнастики Республики Татарстан Лилия Шафеева. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном правовом портале РФ.

Шафеева удостоена благодарности за значительный вклад в развитие физической культуры и спорта, а также за многолетнюю добросовестную работу.

Также почетными грамотами отмечены главный продюсер ООО «Национальный спортивный телеканал» в Казани Рамиль Гильманов и первый заместитель генерального директора ОАО «Татагрохим» Раис Миннуллин. Их заслуги также получили высокую оценку на федеральном уровне.