Владимир Путин приветствовал участников форума БРИКС+

Владимир Путин приветствовал участников Международного форума городов стран БРИКС+, который проходит в Казани. Президент России подчеркнул важность такого общения для развития городских агломераций и повышения качества жизни миллионов людей.

В рамках форума состоялось учредительное собрание Ассоциации городов и муниципалитетов стран БРИКС+, что станет значимым шагом в укреплении связей между государствами-участниками БРИКС и их партнёрами. Новая структура будет способствовать решению общих задач в сфере модернизации инфраструктуры, реализации гуманитарных программ, развитию архитектуры, экологии, цифровизации и туризма.

«Уверен, что Форум даст старт новым перспективным инициативам, а выработанные в его ходе рекомендации и предложения послужат углублению многоплановых отношений на благо наших народов», – заявил лидер страны.

В работе форума принимают участие порядка 200 человек из 20 государств, включая мэров и вице-мэров. Гости из 10 стран – членов БРИКС, а также представители местных властей Турции, Чили, Марокко, Индонезии, Мексики, Замбии, примут участие в дискуссионной сессии, подписании соглашений о сотрудничестве и побратимстве, рабочих встречах, а также смогут ознакомиться с культурной программой, посвященной национальным традициям Казани.

Ранее Узбекистан изъявил желание представить на БРИКС+ в Казани шелковые изделия.