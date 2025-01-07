Владимир Путин провел Рождество в кругу бойцов СВО и волонтеров

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Президент России Владимир Путин отметил Рождество Христово в компании участников специальной военной операции (СВО), волонтеров и их семей. В числе гостей были Иван Багров – действующий боец и ветеран СВО, студент Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения, а также Василий Плохих с супругой и детьми. Также на празднике присутствовала 10-летняя Ариана Барановская, активистка волонтерского движения «Движение Первых», вместе с мамой.

Перед этим Владимир Путин посетил рождественское богослужение в храме Георгия Победоносца на Поклонной горе в Москве. По данным ТАСС, президент традиционно присутствует на церковных службах в Рождество. За последние 25 лет он четыре раза встречал праздник в Санкт-Петербурге, трижды – в Тверской области. В столице глава государства отметил Рождество в четвертый раз.