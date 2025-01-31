Вновь в Казани произошла утечка газа в квартире

В диспетчерскую службу ЭПУ «Казаньгоргаз» поступило сообщение о появлении запаха газа в квартире первого подъезда дома № 15 на улице Шоссейной. Аварийные службы выяснили, что соединение между газовой трубой и плитой оказалось не герметичным. Согласно информации от ЭПУ «Казаньгоргаз», техническое обслуживание в данном доме проводилось в октябре прошлого года.

В связи с аварией был отключен спаренный стояк, обеспечивающий газоснабжение 10 квартир. Возобновить подачу газа планируется только после доступа в каждую из квартир. В настоящее время инспекция устанавливает причины происшествия, а также проверяет выполнение обязательств управляющей компании и газовой службы, как сообщает пресс-служба Жилищной инспекции Татарстана.