Вновь в Казани произошла утечка газа в квартире

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Город
31 января 2025  16:34

В диспетчерскую службу ЭПУ «Казаньгоргаз» поступило сообщение о появлении запаха газа в квартире первого подъезда дома № 15 на улице Шоссейной. Аварийные службы выяснили, что соединение между газовой трубой и плитой оказалось не герметичным. Согласно информации от ЭПУ «Казаньгоргаз», техническое обслуживание в данном доме проводилось в октябре прошлого года.

В связи с аварией был отключен спаренный стояк, обеспечивающий газоснабжение 10 квартир. Возобновить подачу газа планируется только после доступа в каждую из квартир. В настоящее время инспекция устанавливает причины происшествия, а также проверяет выполнение обязательств управляющей компании и газовой службы, как сообщает пресс-служба Жилищной инспекции Татарстана.

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