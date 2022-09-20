Во время диспансеризации в этом году у татарстанцев нашли более 38 тыс. заболеваний

За восемь месяцев у жителей республики во время диспансеризации и профилактических осмотров зафиксировали более 38 тыс. случаев заболеваний. Так, каждый 11-й татарстанец в первый раз узнал о каком-либо недуге. Об этом сообщила начальник отдела профилактической помощи и здравостроительства министерства здравоохранения РТ Елена Хафизова.

Диспансеризация помогает не только выявить хронические неифекционные заболевания, но и определить факторы риска их возникновения. В основном во время медобследования выявляют сахарный диабет, различные новообразования и другие недуги.

«Игнорирование диспансеризации грозит тем, что человек может обратиться к специалисту, когда уже будет поздно. Это может быть уже не ранняя стадия, а стадия, когда придется более активно, возможно более тяжелыми методами, лечить заболевание», - отметила главный внештатный специалист по общей врачебной практике минздрава РТ Люция Фейсханова.

Большая часть людей, чью смертность от хронических неинфекционных заболеваний фиксируют медики, не проходили диспансеризацию, а обращались к врачу, когда болезнь протекала в последних стадиях.

Сейчас в Татарстане более 600 тыс. жителей республики могут пройти скрининговые обследования во время диспансеризации.

Ранее «КВ» рассказывали о минусах самолечения. Аргументы, которые самолечащиеся жители республики чаще всего приводят в оправдание, – нежелание идти на очный прием в поликлинику и достаточная, по мнению обывателей, информированность о способах лечения того или иного заболевания. Меж тем, немало пациентов в лечебные учреждения поступает в тяжелом состоянии. Эффект от лечения в этих случаях может оказаться низким.