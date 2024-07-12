Водитель Porsche, виновный в смертельном ДТП: «Мне некуда бежать»

Василий Барнабишвили, водитель Porsche, ставший виновником смертельного ДТП на улице Ершова, попросил суд снять с него арест. Он заявил, что не собирается никуда скрываться, так как вся его жизнь связана с Россией: здесь его семья, друзья, работа.

В свою защиту хочу сказать, что я всю жизнь провел в России. Друзья, мама, у меня все здесь, вся жизнедеятельность. Мне нет смысла куда либо убегать", – заявил он в суде.

Несмотря на отсутствие претензий со стороны брата погибшего и апелляцию Барнабишвили, решение Приволжского суда осталось без изменений.

Ранее мы писали, что по предварительным данным, 33-летний Василий Барнабишвили, находясь за рулем Porsche, не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Лада Гранта. В результате аварии водитель Лады погиб на месте. Напомним, что авария произошла в воскресенье, 30 июня, на улице Карла Маркса в Казани. Видеозапись ДТП была опубликована инспекторами казанского полка ГИБДД.

Василий Барнабишвили получил травмы и прибыл в суд на костылях.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Ранее мы писали, что в ходе расследования выяснилось, что водитель Porsche Cayman, уроженец Казахстана, за последние два года четыре раза привлекался к ответственности за нарушения ПДД. Стаж его вождения составляет 14 лет.