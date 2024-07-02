Водитель Porsche, виновный в смертельном ДТП в Казани, ждет вердикт суда

В Приволжский суд Казани доставили водителя Porsche, который в прошлом воскресенье совершил смертельное ДТП в центре города. Сегодня ему изберут меру пресечения.

По предварительным данным, 33-летний Василий Барнабишвили, находясь за рулем Porsche, не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Лада Гранта. В результате аварии водитель Лады погиб на месте. Напомним, что авария произошла в воскресенье, 30 июня, на улице Карла Маркса в Казани. Видеозапись ДТП была опубликована инспекторами казанского полка ГИБДД.

Василий Барнабишвили получил травмы и прибыл в суд на костылях.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Ранее мы писали, что в ходе расследования выяснилось, что водитель Porsche Cayman, уроженец Казахстана, за последние два года четыре раза привлекался к ответственности за нарушения ПДД. Стаж его вождения составляет 14 лет.