Водителям Казани напомнили правила езды при снежной каше на дорогах

В ближайшие дни на дорогах Татарстана ожидаются сложные погодные условия: снежная каша и заносы. В связи с этим сотрудники Госавтоинспекции Казани призывают автомобилистов быть особенно внимательными и соблюдать правила безопасности.

«В условиях ухудшения видимости и скользкого покрытия водителям следует выбирать скорость, соответствующую текущей дорожной обстановке. Важно избегать резких маневров, особенно связанных с выездом на встречную полосу», – подчеркнул заместитель начальника отдела ГИБДД УМВД Казани подполковник полиции Артур Газизов.

Эксперты напоминают, что в снежную погоду важно не только снизить скорость, но и заранее подготовить автомобиль к поездке: проверить состояние шин, тормозной системы и очистить машину от снега.

Особое внимание уделяется безопасности пассажиров. Водителям и пассажирам необходимо пристегиваться ремнями безопасности, а детей до 12 лет перевозить только в специальных удерживающих устройствах.

Госавтоинспекция Казани призывает всех участников дорожного движения соблюдать осторожность и быть готовыми к нештатным ситуациям. В случае возникновения проблем на дороге можно обратиться за помощью по телефону: 8(843)533 39 00.

Будьте внимательны и берегите себя на дорогах!