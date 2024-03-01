Волонтеры-медики боролись за право сопровождать турнир «Игры будущего»

Более 120 российских и иностранных студентов Казанского медуниверситета работают на площадках международного фиджитал-турнира в качестве волонтеров-медиков.

Фото: пресс-служба Казанского государственного медицинского университета

Студенты вуза входят в состав бригад скорой медицинской помощи на объектах проведения соревнований, работают в больницах Казани, обеспечивающих помощью «Игры будущего». Ребята, приехавшие на учебу в Татарстан из других государств, помогают иностранным гостям преодолеть языковой барьер, когда возникает нештатная ситуация.

Попасть в ряды волонтеров-медиков на «Игры будущего» было очень непросто - все желающие поработать на этих соревнованиях прошли предварительный отбор за право работать на площадках турнира, а также дополнительное обучение.

- В сопровождении «Игр будущего» принимают участие студенты всех курсов и факультетов. Для вуза это огромная честь и ответственность, а для студентов - большая школа и возможность проявить себя в своей профессии, - отметил ректор Казанского ГМУ Алексей Созинов.

- Я очень хотел попасть на «Игры будущего», ведь это историческое событие для Казани, нашей страны и всего мира. И чрезвычайно рад быть не просто свидетелем, но и его непосредственным участником. Мы с друзьями прошли специальную подготовку и испытываем огромную гордость, что можем представлять волонтерское движение нашего университета на турнире такого масштаба, - поделился впечатлениями студент 6-го курса педиатрического отделения Казанского ГМУ Роман Киселев.

Кстати, Казанский медуниверситет на «Играх будущего» был представлен не только волонтерами-медиками: Российскую Федерацию на параде стран-участниц в ходе церемонии открытия турнира представила студентка педиатрического факультета вуза Екатерина Морозова - именно она предстала в образе открытой, гостеприимной современной России! Екатерина родилась в Чистополе, активно занимается общественной работой, проводит мастер-классы по живописи для пациентов городских хосписов. Она удостоена званий «Мисс Казанский ГМУ - 2022» и «Мисс Казань - 2023», участвовала в республиканском конкурсе «Мисс Татарстан - 2022», попала в финал национального конкурса «Мисс Россия - 2023», где вошла в топ-20 и выиграла конкурс национального костюма. Часть своих призовых будущий педиатр пожертвовала на покупку медицинских товаров для военнослужащих в зоне СВО.

Об этом сообщает пресс-служба КазГМУ.