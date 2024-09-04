Вопрос о статусе партнеров БРИКС станет ключевым на саммите в Казани

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Россия/Мир
4 сентября 2024  08:14
Автор:
Эндже Гарафиева

Определение статуса государств-партнеров БРИКС станет одной из главных тем предстоящего саммита организации в Казани. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам Пескова, траектория расширения БРИКС не безгранична, и участникам объединения предстоит определиться с количеством и критериями для потенциальных партнеров.

«Предстоит всем вместе определить, сколько может быть этих партнеров, кто может быть партнерами и так далее. Это все будет обсуждаться в Казани», – подчеркнул Песков в общении с журналистами.

Ранее мы писали, что Россия пригласила 36 иностранных президентов на саммит БРИКС, который пройдет в Казани с 22 по 24 октября. Свое участие подтвердили 18 лидеров.

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