Вопрос о статусе партнеров БРИКС станет ключевым на саммите в Казани

Определение статуса государств-партнеров БРИКС станет одной из главных тем предстоящего саммита организации в Казани. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам Пескова, траектория расширения БРИКС не безгранична, и участникам объединения предстоит определиться с количеством и критериями для потенциальных партнеров.

«Предстоит всем вместе определить, сколько может быть этих партнеров, кто может быть партнерами и так далее. Это все будет обсуждаться в Казани», – подчеркнул Песков в общении с журналистами.

Ранее мы писали, что Россия пригласила 36 иностранных президентов на саммит БРИКС, который пройдет в Казани с 22 по 24 октября. Свое участие подтвердили 18 лидеров.