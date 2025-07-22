Восемь казанских выпускников сдали ЕГЭ на 200 баллов и получат премии

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Город
22 июля 2025  15:58

Восемь школьников из Казани набрали по 200 баллов на ЕГЭ, показав высший результат сразу по двум предметам. Об этом сообщил министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин на брифинге по итогам экзаменационной кампании 2025 года.

Всего в республике таких выпускников — 13. Среди предметов, по которым казанцы добились выдающихся результатов, — русский язык, математика, химия, информатика, биология, литература и обществознание.

Хадиуллин отметил, что Татарстан продолжает входить в число лидеров по числу стобалльников: в этом году 313 учеников получили максимальный балл по одному из предметов. Особенно заметен рост результатов по химии и информатике, а по литературе сохраняется стабильно высокий уровень.

За отличные результаты выпускники получат денежные премии: 15 тысяч рублей за 100 баллов по одному предмету и 25 тысяч — за 200 баллов по двум. Выплаты будут осуществлены министерством образования и науки РТ.

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