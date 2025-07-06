Воскресенье принесет в Татарстан прохладу и последние дожди

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Республика
6 июля 2025  09:00
Автор:
Елизавета Черкина

6 июля погода в Татарстане начнет улучшаться после прошедших гроз. Ночью на восточных территориях республики еще сохранятся дожди с грозами, связанные с уходящим атмосферным фронтом. Однако днем, с приходом антициклона, осадки практически прекратятся на всей территории Татарстана.  Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РТ. 

Температурный фон заметно понизится: ночные показатели составят +9...+14°C, что на 4-5 градусов ниже климатической нормы для этого времени года. Днем северо-западный ветер не позволит воздуху прогреться выше +18...+23°C, создавая ощущение прохладного летнего дня.  

Метеорологи отмечают, что такая погода типична для переходного периода между циклонами. Уже в начале следующей недели ожидается возвращение более теплой и стабильной погоды. Жителям восточных районов стоит пока держать под рукой зонты, в то время как на западе республики можно планировать прогулки без опасений попасть под дождь.
 

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