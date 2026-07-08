Воспитанники детских домов Татарстана выступят на фестивале «Вернуть Детство»

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Республика
8 июля 2026  17:11

Татарстан на окружном этапе фестиваля детского творчества "Вернуть Детство" представят 22 ребёнка из семи учреждений республики – детских домов Альметьевска, Чистополя, Нижнекамска, Нурлата, Лаишево, Казани, а также 11-й казанской школы-интерната. Финал окружного тура пройдёт с 15 по 19 сентября в Башкортостане.

Фестиваль проводится в ПФО с 2009 года для поддержки детей-сирот и их социальной адаптации. Ежегодно в отборочных этапах участвуют около 4 тысяч воспитанников из регионов округа, а до финала доходят примерно 400 человек. Цель проекта – развитие творческих способностей, профориентация и помощь наиболее одарённым детям. В поездке ребят сопровождают три наставника и представитель Минобразования РТ.

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