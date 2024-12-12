Возбудили уголовное дело за нарушение санитарных норм в Казани на улице Тукая

Фото: © пресс-служба Прокуратуры Республики Татарстан

В Казани возбудили уголовное дело из-за нарушения санитарных норм при разделке мяса. Прокуратура Приволжского района выявила, что работники одной из организаций на ул. Тукая при производстве, хранении и реализации мяса птицы систематически нарушают действующие санитарные нормы. Эти действия представляют собой угрозу эпидемиологическому благополучию жителей города, сообщает пресс-служба Прокуратуры Республики Татарстан.

Материалы проверки были переданы в следственные органы для принятия решения о начале уголовного преследования. В результате рассмотрения этих материалов было возбуждено уголовное дело по частям 1 статьи 236 и 1 статьи 238 Уголовного кодекса России.

Ход и результаты проведения расследования находятся под контролем прокуратуры Приволжского района, что свидетельствует о серьезности данного инцидента и желании надзорных органов оперативно реагировать на возможные угрозы здоровья населения.