Впервые в Иннополисе создан центр развития промышленной робототехники

Первый федеральный Центр развития промышленной робототехники открыт на базе Университета Иннополис.

Целью центра является предоставление доступа к передовой инфраструктуре и развитие синергии между разработчиками, предпринимателями и другими специалистами.

Центр, расположенный в Университете Иннополис, станет главным, а к 2026 году планируется создание еще как минимум двух подобных центров в других регионах России.

Результаты пилотных проектов будут доступны для широкого круга российских предприятий.

Организация будет получать грантовую поддержку от Минпромторга РФ, что позволит реализовывать более сложные, рискованные и длительные проекты в области роботизации.

Создание новых центров и их партнеров направлено на формирование сети проверенных участников рынка промышленной робототехники.