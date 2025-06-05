Врач из Челнов оказал экстренную помощь пассажиру самолета

Во время ночного рейса Казань-Анталья произошла чрезвычайная ситуация, когда одному из пассажиров стало плохо. Через час после взлета у мужчины средних лет резко ухудшилось самочувствие – он потерял сознание, у него наблюдалось резкое падение давления и замедление сердечного ритма.

На помощь пришел Марат Альмакаев, врач-реаниматолог второй городской больницы Набережных Челнов, который оказался среди пассажиров. Медик моментально оценил состояние пациента как сосудистый коллапс и оперативно начал оказывать помощь.

«Пациент был бледный, с угнетенным сознанием, практически не реагировал на внешние раздражители», – вспоминает доктор Альмакаев. Благодаря профессиональным действиям врача уже через 10 минут состояние мужчины стабилизировалось – нормализовалось давление, восстановился цвет лица и вернулась речь.

Как выяснилось позже, у пассажира были проблемы с сердцем – в 2017 году он перенес инфаркт миокарда. После стабилизации состояния врач рекомендовал ему выпить крепкий сладкий чай для окончательного восстановления.