«Врачом года» в Татарстане стала Лилия Басанова

Заместитель главного врача по медицинской части Детской республиканской клинической больницы Лилия Басанова стала лауреатом ежегодной республиканской премии «Врач года – Ак чәчәкләр 2025». Торжественная церемония состоялась в международном выставочном центре «Казань Экспо». Победительницу поздравил Раис Татарстана Рустам Минниханов.

В ведении Лилии Игоревны находится одно из самых сложных направлений – приемное отделение, через которое поступают крайне тяжелые пациенты, требующее мультидисциплинарного подхода. Под непосредственным руководством Лилии Игоревны успешно развиваются специализированные соматические отделения больницы. Она курирует оказание неонатальной реанимационной и анестезиологической помощи 3-го уровня.

Напомним, в Казани сегодня прошло вручение премии "Врач года - Ак чэкэклер".

В этом году на конкурс поступило около 70 заявок, в которых представлены самые интересные случаи из клинической практики, удивительные истории спасения пациентов и достижения в сфере здравоохранения.