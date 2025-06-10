«Врачом года» в Татарстане стала Лилия Басанова

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Республика
10 июня 2025  13:04
Автор:
Елизавета Черкина
Автор фото: Елизавета Черкина

Заместитель главного врача по медицинской части Детской республиканской клинической больницы Лилия Басанова стала лауреатом ежегодной республиканской премии «Врач года – Ак чәчәкләр 2025». Торжественная церемония состоялась в  международном выставочном центре «Казань Экспо». Победительницу поздравил Раис Татарстана Рустам Минниханов.

В ведении Лилии Игоревны находится одно из самых сложных направлений – приемное отделение, через которое поступают крайне тяжелые пациенты, требующее мультидисциплинарного подхода. Под непосредственным руководством Лилии Игоревны успешно развиваются специализированные соматические отделения больницы. Она курирует оказание неонатальной реанимационной и анестезиологической помощи 3-го уровня.

Напомним, в Казани сегодня прошло вручение премии "Врач года - Ак чэкэклер". 

В этом году на конкурс поступило около 70 заявок, в которых представлены самые интересные случаи из клинической практики, удивительные истории спасения пациентов и достижения в сфере здравоохранения.

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