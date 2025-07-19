Вратарь «Рубина» проведёт сезон в аренде в Первой лиге

Пресс-служба «Рубина» объявила о переходе 21-летнего вратаря Артёма Исмагилова в «Шинник» на правах аренды. В Первой лиге голкипер проведёт один сезон и будет конкурировать за место в основе с 30-летним Денисом Вамбольтом и 20-летним Тимофеем Митровым.

В сезоне 2024/25 Исмагилов выступал на правах аренды за «Амкар» и «Калугу». За «Калугу» голкипер провёл 17 матчей, пропустил 16 мячей и в шести играх отстоял «на ноль». Команда по итогам сезона не смогла пробиться в «Золото» Дивизиона А, став пятой.