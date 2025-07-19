Вратарь «Рубина» проведёт сезон в аренде в Первой лиге

news_top_970_100
Спорт
19 июля 2025  09:03
Автор:
Эдгар Витковский

Пресс-служба «Рубина» объявила о переходе 21-летнего вратаря Артёма Исмагилова в «Шинник» на правах аренды. В Первой лиге голкипер проведёт один сезон и будет конкурировать за место в основе с 30-летним Денисом Вамбольтом и 20-летним Тимофеем Митровым.

В сезоне 2024/25 Исмагилов выступал на правах аренды за «Амкар» и «Калугу». За «Калугу» голкипер провёл 17 матчей, пропустил 16 мячей и в шести играх отстоял «на ноль». Команда по итогам сезона не смогла пробиться в «Золото» Дивизиона А, став пятой.

news_right_column_240_400
Новости
Вратарь «Рубина» проведёт сезон в аренде в Первой лиге
Фёдор Конюхов выбрал Казань для создания своего музея
«Пари НН» представил билетную программу на игру с «Краснодаром» в Казани
Как защитить ребенка от солнечных ожогов
Как защитить ребенка от солнечных ожогов
Артроз развивается медленно, но остается надолго
Артроз развивается медленно, но остается надолго
В Центре Занятости населения в Лаишевском районе выполнили ремонт по напроекту
Куда сходить на выходных: кряшенский праздник Питрау, рок-концерт и фестиваль ягод
Куда сходить на выходных: кряшенский праздник Питрау, рок-концерт и фестиваль ягод
650 журналистов собрал медиа-Сабантуй в Сабинском районе