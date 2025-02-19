Временные ограничения на полеты введены в аэропортах Казани, Нижнекамска, Ульяновска, Ижевска и Киров

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Россия/Мир
19 февраля 2025  08:53

19 февраля Росавиация ввела временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в пяти аэропортах России: Казани, Нижнекамска, Ульяновска, Ижевска и Кирова. Об этом сообщил представитель ведомства Артем Кореняко.  

Ограничения начали действовать с 4:15 утра. Сначала они были введены в аэропортах Казани, Нижнекамска и Ульяновска, а через 15 минут — в аэропортах Кирова и Ижевска. Причиной стало обеспечение безопасности полетов.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на прием и выпуск ВС сегодня ранним утром введены в аэропортах: Казань, Нижнекамск, Ульяновск», — заявил представитель Росавиации в Telegram-канале. Позже он уточнил, что ограничения также коснулись аэропортов Ижевска и Кирова.  

К 6:00 утра ограничения в аэропорту Ульяновска были сняты, и прием, а также отправка рейсов возобновились.  

Росавиация подчеркнула, что экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.  

«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это главный приоритет», — говорится в заявлении ведомства.  

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