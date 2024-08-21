Вторая ветка метро в Казани может быть продлена до Мирного

Власти Казани рассматривают возможность продления второй ветки метрополитена на юг города, до жилого массива «Мирный». Об этом сообщил глава администрации Вахитовского и Приволжского районов Альберт Салихов. По его словам, решение о продлении ветки может быть принято уже через полгода, после завершения строительства участка от улицы Фучика до улицы Сахарова.

Продление линии на юг считается перспективным проектом, который позволит связать с центром города не только «Мирный», но и Республиканскую клиническую больницу, а также Деревню Универсиады.

В настоящее время проект находится на стадии рассмотрения, проводятся исследования для оценки его целесообразности и технической реализуемости.

Ранее сообщалось, что Рустам Минниханов оценил ход строительства станции метро «100-летия ТАССР». Во время визита Минниханову представили варианты дизайна новых станций. Также он понаблюдал за завершением работ по проходке тоннеля от станции «Академическая» до «100-летия ТАССР», которая ведется с помощью тоннелепроходческого комплекса «Айсылу» с февраля этого года.

Вторая линия метро свяжет пять районов города, а ее первый участок длиной более 5 километров будет включать четыре станции: «100-летия ТАССР», «Академическая», «Зилант» и «Тулпар». Открытие станций запланировано на 2027 год.