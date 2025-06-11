Второй ребенок погиб в страшном ДТП под Казанью: водителю грозит до 7 лет

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Республика
11 июня 2025  10:33

Трагическое ДТП в Верхнеуслонском районе Татарстана унесло вторую детскую жизнь. 9-летний мальчик, госпитализированный после аварии 8 июня, скончался в больнице от полученных травм. Ранее на месте происшествия погибла его сестра.

Инцидент произошел на 767-м километре трассы М-7 «Волга» у деревни Савино. По предварительным данным, 34-летний водитель Nissan Serena не справился с управлением и совершил лобовое столкновение с грузовиком Iveco. В машине находились двое детей, супруга в момент аварии отсутствовала.

Прокуратура Татарстана переквалифицировала уголовное дело на ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее смерть двух и более лиц). Виновнику аварии теперь грозит до 7 лет лишения свободы.

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