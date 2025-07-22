Вторую линию метро в Казани планируют запустить в 2028 году

Открытие второго маршрута казанского метрополитена ожидается в 2028 году — при условии сохранения текущих темпов строительства и уровня финансирования. Об этом сообщил заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Ильшат Гимаев на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Самый реалистичный и при этом оптимистичный сценарий — это 2028 год. Если финансирование увеличится, сроки могут быть скорректированы в сторону ускорения», — отметил он.

По словам Гимаева, работы по строительству первого участка новой линии ведутся по графику, подрядчик справляется с задачами, и существенных задержек нет.

Вторая ветка станет важным этапом развития городской транспортной системы и значительно разгрузит существующую линию метро, работающую с 2005 года.