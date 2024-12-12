В Казани завершилась реконструкция Горьковского шоссе

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В Казани вводятся новые изменения в схему движения транспорта по Горьковскому шоссе. Реконструкция данного участка дороги завершится 12 декабря, как сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

Одним из основных нововведений станет закрытие возможности выезда с улицы Осиновская в сторону города: движение прямо и налево будет запрещено. Вместо этого, чтобы заехать в город или поселок Юдино, водителям потребуется сделать поворот направо и использовать разворотную петлю, находящуюся у дома №96 на Залесной улице. При этом, выезд из поселка Юдино на Залесную будет разрешен только с поворотом направо, с запретом на движение прямо и налево. Для получения доступа к Оздоровительному лагерю «Восток» необходимо будет развернуться на соответствующей петле.

По направлению в город с улицы Залесной, автомобили смогут уезжать только прямо и вправо на перекрестке с улицей Осиновская, поскольку поворот влево также будет запрещен. Похожая схема будет действовать и на съезде к автотрассе М7 «Волга». Поворот налево в поселок Юдино будет закрыт, и направляться в Юдино теперь можно будет только прямо или вправо с использованием разворотной петли.

Кроме того, на пересечении улицы Евгения Шварца и Горьковского шоссе теперь разрешен только поворот направо, при этом движение прямо будет запрещено. На пересечении шоссе с улицей, параллельной улице Аксакова, также нельзя будет выехать на шоссе. Жители микрорайона Залесный и жилого комплекса «Салават Купере» смогут добраться до Залесной улицы через Осиновскую улицу, или воспользоваться выездом у спорткомплекса «Олимпиец», следуя направо до разворотной петли. Выезд на Залесную улицу в районе домов №50 и №52 по дублеру также будет закрыт.

Для транспорта, движущегося в сторону улицы Восстания, откроется доступ к эстакаде, а для обратного направления предоставляется возможность использования тоннеля.

Дополнительно на пересечениях улиц Болотникова и Кулахметова, а также улиц Фрунзе и Кулахметова движение будет разрешено лишь прямо и вправо.

Ожидается, что после завершения реконструкции Горьковского шоссе пропускная способность данной 11,5-километровой автомагистрали возрастет вдвое и достигнет 11 тысяч автомобилей в час, что положительно скажется на движении для примерно 140 тысяч жителей.