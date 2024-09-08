Выборы – дело семейное: глава Минпромторга Татарстана проголосовал всей семьей

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Республика
8 сентября 2024  15:42
Автор:
Эндже Гарафиева

В Татарстане продолжается день голосования. Министр промышленности и торговли республики Олег Коробченко уже сделал свой выбор. На избирательный участок №44 в Казани он пришел вместе с женой и детьми, подчеркнув важность семейного участия в голосовании.

Он призвал всех татарстанцев проявить гражданскую активность и принять участие в выборах.

 Фото: © соцсети

Для удобства граждан открыто почти три тысячи избирательных участков, работа которых продлится до 20:00. Напомним, что в республике избирают 100 депутатов Госсовета — 50 по партийным спискам и 50 по одномандатным округам. Более 16 тысяч общественных наблюдателей следят за ходом выборов депутатов Госсовета Татарстана. Это на две тысячи больше, чем ожидалось, сообщил глава республиканского Центризбиркома Андрей Кондратьев.

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