Выжившего в авиакатастрофе под Казанью мужчину передадут московским врачам

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Город
9 августа 2024  09:32
Автор:
Эндже Гарафиева

Мужчину, который выжил в авиакатастрофе в Камско-Устьинском районе Татарстана, сегодня переводят на лечение в НИИ имени Склифосовского, расположенный в Москве. Об этом сообщают врачи РКБ.

Отмечается, что пациент находится в состоянии средней степени тяжести, его транспортируют на машине Центра медицины катастроф до Арзамаса, где передадут бригаде московских коллег. В авиакатастрофе он получил ожоги 30% тела.

Ранее мы писали, что в Татарстане утром 10 июля потерпел катастрофу частный легкомоторный самолет Cessna 172. Как сообщает Росавиация, самолет выполнял экскурсионный полет, на его борту находились четыре человека, включая ребенка. В результате катастрофы самолет получил серьезные повреждения и загорелся. Выжить удалось лишь одному мужчине, который был госпитализирован и прооперирован.

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