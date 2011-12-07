Гороскоп на 12 - 18 ноября

ОвенВсе свои силы направьте на реализацию главной задачи этой недели - это станет надежной основой для ваших будущих деловых успехов. Не забудьте и о решении финансового вопроса, иначе незапланированные траты могут привести к мелким ссорам с домашними.ТелецВашим родственникам, дальним или близким, на этой неделе понадобится помощь. Возможно, вскоре встанет вопрос о том, чтобы сделать вас основным наследником. Домашние дела будет трудно совмещать с рабочими обязанностями, поэтому вам придется держать себя в руках, чтобы не допустить нервного срыва.БлизнецыСтарайтесь не метаться, не поддавайтесь чужому влиянию и не слушайте советы других, а с полной уверенностью в правильности своего выбора идите к намеченной цели. Возможно, вас начнет угнетать одиночество, не отчаивайтесь - впереди судьбоносная встреча.РакДелайте дела планомерно и не торопясь, без резких движений - иначе неизбежны ошибки. Главным на этой неделе для вас станет вопрос отношений с окружающими - вам покажется, что вас никто не понимает. Поддержка нужна не только вам, но и близкому человеку, и вы сможете ее оказать.ЛевОбратите внимание на случайности, которые происходят в вашей жизни все чаще, некоторые из них открывают перед вами прекрасные возможности. Неуверенность партнеров только укрепит ваши силы и желание двигаться вперед, несмотря ни на что. Не исключена новая влюбленность.ДеваЧтобы ситуация на работе не вышла из-под контроля, не пускайте все на самотек. Не рассчитывайте на авось и доводите начатое до победного конца. В отношениях с любимым необходимы яркие впечатления, чтобы поднять настроение и ему, и себе. Остерегайтесь ОРЗ.ВесыПривычный круг общения, порой обременительные обязанности и не очень приятные люди угнетают вас. Пришла пора перемен! Начав их, не останавливайтесь в шаге от задуманного, ищите новые мотивации, иначе нескоро решитесь на новации. В отношениях с любимым не идите на поводу сиюминутного настроения.СкорпионНе унывайте, если не все у вас сейчас получается: отрицательный результат тоже результат, это хороший опыт и возможность поработать над своими ошибками. Дадут о себе знать ваши детские страхи и взрослые комплексы. Эмоциональный фон недели будет разный.СтрелецВам не удастся с первого раза убедить коллег в своей правоте, так что не тратьте зря силы и нервы, жизнь вскоре все поставит на свои места. Избегайте выяснения отношений с любимым - он сейчас не склонен идти на компромиссы. Примирить вас может совместный отдых в выходные.КозерогНе исключены крупные траты. Вам понадобится много сил и времени, чтобы снять финансовый вопрос, без вашего участия ситуация в семье, увы, не разрешится. Ваша вспыльчивость на работе обострит отношения с коллегами, но вам все-таки удастся сдержать себя в руках в решающий момент.ВодолейВполне возможен упадок сил и потеря ориентира в профессиональной деятельности. А вы начните мыслить здраво, по законам логики. Примите профилактические меры, чтобы избежать стресса. Поможете справиться с хандрой близкому - и вы сами обретете покой и душевное равновесие.РыбыНе стоит так быстро менять свои решения. Начав движение в новом для вас направлении, вы сначала набьете себе шишки. Но назад пути уже не будет: можно разрушить то, что вы уже имеете, а новое не построить. Если дадите себе слабинку в делах, окажетесь перед нелегким выбором.