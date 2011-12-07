Гороскоп на 14 - 20 января

ОвенВ начале недели возможна удача, не спугните ее! Наблюдается неопределенность в отношениях между влюбленными. Ложное известие не исключено в конце недели. Какой-то спорный семейный вопрос может поссорить близких родственников.ТелецЕсть все предпосылки для успешного начала дела, которое вы задумали еще в конце прошлого года. Сейчас не время принимать какие-то окончательные решения в вопросах личной жизни. Избегайте большого скопления людей - не исключена травма по вине других людей.БлизнецыНе исключено чувство неудовлетворения и беспокойства. Значит, пришло время что-то изменить в своей жизни. Побудьте в одиночестве, возможно, внутренний голос подскажет вам то, что пытается сообщить ваше подсознание. Есть вероятность вещего сна.РакБудьте сдержанней в словах и поступках, чтобы вашей искренностью и открытостью не воспользовались другие во вред вам. Предстоит принять ответственное решение - не торопитесь, хорошо все продумайте; возможно, вскоре у вас появится совсем другое мнение.ЛевНеожиданно для себя и окружающих вам удастся раскрыть большую ложь. Важно быть психологически готовым к своим внешним и внутренним переменам. Тем не менее не спешите принимать предложение о новом месте работы - согласившись на него, вы можете вскоре об этом пожалеть.ДеваНе стоит менять что-то одно на другое - пользы вы не получите. Середина недели окажется для вас довольно сложной - возникнут недоразумения и нестыковки. Активное общение вас утомит, водоворот событий приведет к физической и эмоциональной усталости.ВесыДля реализации своих планов вам нужно будет проявить дипломатичность, внимательно слушать всех и наблюдать за тем, что происходит вокруг вас. Не исключено, что неожиданно появится реальный шанс подняться на одну ступеньку выше по служебной лестнице. И удастся хорошо заработать.СкорпионУ вас впереди множество дел. Ваши шаги будут успешны только с посторонней помощью. Интуиция поможет в реализации выгодного финансового плана, в таком случае вы значительно улучшите свое материальное положение. Выходные запомнятся активным отдыхом.СтрелецВполне возможны положительные перемены в жизни, которые найдут поддержку и обрадуют ваших близких. Не исключена долгожданная встреча, вполне вероятно, это будет человек вашей мечты. Добро, которое вы сделали в прошлом году, вернется к вам сторицей.КозерогПрошлое может вернуться к вам нахлынувшими воспоминаниями. Вы начнете ностальгировать, что выбьет вас из колеи сегодняшних дел. Не исключены разного рода затруднения, но вскоре окажется, что это лишь знаки свыше - быть осмотрительнее в своих действиях.ВодолейВас ожидает финансовая прибыль. Не исключено неожиданное событие, которое повлияет на отношения в семье. Сдерживайте себя при любом споре - ваши оппоненты сейчас сильнее. Возможно, тот, кого вы считали своим недоброжелателем, окажется на вашей стороне.РыбыПредстоит встреча с хорошим другом издалека, с ним вы отлично проведете не один вечер. Такая отстраненность от дел, большей частью семейных, вызовет недовольство второй половинки. Однако ваша профессиональная деятельность от затянувшегося отдыха никак не пострадает.