Гороскоп на 21-27 июня

Овен

В первую половину недели стоит сконцентрироваться на работе и не отвлекаться на второстепенные вещи. Со среды возможны неприятности в дальних поездках, но все разрешимо. В выходные ждите весточки издалека от родственников или старых друзей.

Телец

Первые два дня недели будьте дипломатичны и не ввязывайтесь в конфликты. В середине недели вас ждет всплеск творческой активности, карьерный рост или решение ряда важных деловых вопросов. В конце недели воздержитесь от крупных покупок или вложения денег.

Близнецы

Эта неделя успешна для решения финансовых вопросов и профилактических мероприятий по укреплению здоровья. На среду не стоит назначать романтических встреч. В выходные наступит время для деловых поездок, визитов к родне и новых интересных знакомств.

Рак

На этой неделе не пропустите встречу с человеком, который окажет большое влияние на вашу жизнь. Наиболее плодотворной будет работа, направленная на духовное и физическое самосовершенствование. Пришло время продемонстрировать окружающим свои достижения и успехи.

Лев

Ваша напористость и излишняя активность вызовут негативные эмоции у близких. В середине недели все наладится, и вы сможете помириться с теми, кого случайно обидели. В конце недели вас ожидает приятная новость от старых знакомых или встреча с давними друзьями.

Дева

Высокая работоспособность в понедельник и вторник позволит переделать много важных дел. Активное общение и расширение круга знакомых привлечет новых единомышленников к вашим проектам. Удачное время для переговоров и деловых встреч.

Весы

Звезды предоставят шансы для достижения нескольких стратегических целей. Поиск новой работы или дополнительного заработка увенчается успехом. Внимательнее отнеситесь к дальним поездкам и командировкам, не конфликтуйте с незнакомыми людьми.

Скорпион

Желательно сосредоточить усилия на трудновыполнимых делах в понедельник. Личные взаимоотношения принесут радость и многому научат. В середине недели будьте аккуратны при вождении автомобиля. При активных занятиях спортом есть риск получить травму.

Стрелец

Уверенность в своих силах и активность приведут к успеху как в профессиональной сфере, так и в личных взаимоотношениях. Сил и энергии хватит на любую деятельность, даже авантюрную. Не упустите возможность изменить свою жизнь в лучшую сторону.

Козерог

Ваши друзья окажут существенную помощь на этой неделе не только добрым советом, но и практическими действиями. Два дня в середине недели побалуют вас удачей, приятными новостями или радостными событиями. Купленные в выходные вещи порадуют качеством.

Водолей

Наступает время позаботиться о своем здоровье. Начатый курс лечения поможет избавиться от хронических заболеваний. Решение хозяйственных и бытовых вопросов перенесите на середину недели. Если у вас нет четвероногого друга, то стоит завести его в выходные.

Рыбы

Творческий подъем, оптимистический настрой и прилив жизненных сил позволят справиться с любым затруднением. Проводите время с детьми и близкими, посещайте культурные и развлекательные мероприятия. Но не конфликтуйте с родителями и престарелыми родственниками.