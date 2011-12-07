Гороскоп на 2 - 8 марта

Овен

От вас потребуется четкость и организованность в действиях, правильная расстановка приоритетов: обдумывайте свои цели, пишите планы. Можно завести ежедневник, если у вас его нет. Что-то уйдет из вашей жизни. Возможны перемены в сфере заработка - есть вероятность, что вы наконец-то найдете работу мечты или хорошую подработку.

Телец

Пришло время подготовиться к началу весеннего сезона: обновить гардероб, сделать новую прическу, посетить кабинет массажа. Могут появиться новые источники дохода. Выбирайте только то, что вам нравится. Можете приобрести лотерейный билет - сейчас необычное время, всякое может случиться.

Близнецы

Вы много сил вкладывали в свое продвижение, карьеру и сейчас сможете увидеть результаты своего труда. Перемены будут и в личной жизни. Отношения станут спокойными, радостными, начнете принимать партнера таким, какой он есть. Если отношения были хорошими, они могут перейти на качественно новый уровень.

Рак

Постепенно сфера ваших интересов сместится с работы на сферу друзей. Вас ожидает прекрасное время, наполненное радостью, узнаванием. Будет много встреч, поездок. Возможны совместные проекты. Велика вероятность, что в этом кругу неженатые и незамужние смогут найти свою долгожданную пару.

Лев

Проявите осторожность, принципиальность в делах, работе. Уделите время семейным обязанностям. Прекрасное время для начала оздоровительных, косметических процедур, а также для начала занятий спортом. Не увлекайтесь сладким, мучным и жирным - сбросить прибывшие килограммы будет тяжело.

Дева

Много сил и времени будете отдавать работе. Многие начнут обучение. Если задумывались над приобретением новых навыков, то смело записывайтесь на курсы, вам это полезно. Пришло время реализовать свои планы, проявляйте настойчивость, усердие, идите к своей цели и не сворачивайте.

Весы

Активно прокачивайте свои навыки - есть возможность продвижения по карьерной лестнице. Не стоит выяснять отношения с партнером. Проявите мягкость и терпимость, постепенно проблемы сами сойдут на нет. Много времени будете уделять детям, их развитию и воспитанию, это позитивно отразится на семейном микроклимате.

Скорпион

Время остановки, спокойствия. Насладитесь этим периодом, ничего не ожидая и ни на что не рассчитывая. Задумайтесь над тем, что бы вы хотели умножить в вашей жизни, какого партнера хотели бы видеть рядом с собой. Напряженность в семейных отношениях может присутствовать, ее надо перетерпеть.

Стрелец

Не стоит злиться на членов семьи, если они хотят делать все по-своему и каждый тянет в свою сторону. Будете подбирать способы достижения взаимопонимания. Те, кто еще не нашел свою пару, - продолжайте поиски, возможно счастье рядом. В вопросах денег проблем не будет, но родственники могут попросить в долг некоторую сумму.

Козерог

Ожидается много суматохи, беготни, необходимо будет решить ряд вопросов. Будут и приятные новости. Может быть, кто-то захочет сделать вам подарок. Будьте осторожны в высказываниях - конфликт может возникнуть неожиданно, на ровном месте. На встречи, работу выезжайте, имея в запасе достаточно времени.

Водолей

Почувствуете, что время перемен неотвратимо наступает. Любые изменения воспринимайте в позитивном ключе. Профессиональная деятельность будет занимать много времени. Также не забывайте уделять время своему оздоровлению, упражнениям, учитесь чувствовать свой организм.

Рыбы

Проявите активность в социуме. Старайтесь поддерживать интерес к жизни, жизнерадостность. Возможно, некоторым придется использовать позитивное мышление, чтобы преодолеть грустное настроение. Будьте доброжелательны к людям, приветливы. При этом с осторожностью пускайте людей в свою личную жизнь.