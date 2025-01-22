Хадиуллин: Не хватает 2000 учителей и 1000 воспитателей в Татарстане

В школах Татарстана наблюдается острый дефицит кадров: не хватает 2000 учителей и более 1000 воспитателей в детских садах. Об этом на пресс-конференции в Центре опережающей профессиональной подготовки в Казани сообщил министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин.

Наиболее остро ощущается необходимость в педагогах по математике (344 вакансии), русскому языку (334), начальным классам (310), иностранным языкам (180), физике (124), истории (94), информатике (86) и химии (77). Особенно сложно с кадрами в Казани, Набережных Челнах, Нижнекамском, Высокогорском, Лаишевском и Альметьевском районах.

Ильсур Хадиуллин отметил, что в прошлом году в Татарстан пришло около тысячи молодых специалистов. Однако уход их из образовательных организаций в первый год достигает 23%, а за три года это число превышает 30%.

Министр подчеркнул, что необходимо создать на федеральном уровне специализированную программу, которая будет поддерживать молодых учителей. Он предложил вернуть практику, при которой студенты, проходившие обучение за счет бюджета, обязаны были отработать в школах республики. «Минимум на три года они должны оставаться в системе образования. Тогда они будут вовлечены в образовательный процесс», – уверен министр.

Кроме того, молодые педагоги получают надбавку в размере более 3,5 тысяч рублей в месяц в течение трех лет. Хадиуллин сообщил, что обсуждается возможность увеличения этой суммы до 7,5 или 10 тысяч рублей, чтобы улучшить привлекательность профессии. В общей сложности в системе образования Татарстана трудится свыше 76 тысяч работников, включая более 32 тысяч школьных учителей.