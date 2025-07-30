Хафиз Миргалимов подал документы для участия в выборах главы Татарстана

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Республика
30 июля 2025  22:22

Кандидат от КПРФ Хафиз Миргалимов официально представил документы в Центральную избирательную комиссию Татарстана для регистрации на выборах Раиса республики. Церемония подачи документов прошла при участии председателя ЦИК РТ Андрея Кондратьева и членов рабочей группы.

Как пояснил Кондратьев, все представленные материалы проходят тщательную проверку на соответствие законодательным требованиям. Окончательное решение о регистрации кандидатов будет принято в течение 10 дней после подачи документов.

На данный момент документы для участия в выборах подали четыре кандидата: действующий глава республики Рустам Минниханов ("Единая Россия"), Руслан Юсупов (ЛДПР), Виталий Смирнов (РППСС) и Хафиз Миргалимов (КПРФ).

Выборы главы Татарстана и более 7,5 тысяч муниципальных депутатов состоятся 14 сентября в рамках Единого дня голосования. Для проведения голосования в республике будет организовано 2 752 избирательных участка.

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