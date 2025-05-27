Хирурги РКБ впервые в Татарстане провели операцию по разделению донорской печени

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Республика
27 мая 2025  17:04

В Республиканской клинической больнице Казани успешно проведена первая в регионе операция по трансплантации разделенной донорской печени двум пациентам. Ночная операция была проведена в субботу, сообщает официальный сайт Минздрава РТ.

Как сообщил главный внештатный трансплантолог Минздрава РТ Александр Киршин, состояние обеих пациенток после вмешательства стабильное. Первая реципиентка — 39-летняя жительница Чистополя, вторая — 54-летняя женщина из Апастово. Обе страдали тяжелыми формами цирроза печени и нуждались в срочной трансплантации.

До настоящего момента подобные высокотехнологичные операции выполнялись лишь в пяти российских медицинских центрах федерального значения. Успешное проведение вмешательства в Казани вывело Татарстан в число регионов, обладающих уникальными компетенциями в области трансплантологии.

Особенность операции заключалась в тщательном разделении донорского органа на две функциональные части, каждая из которых была успешно пересажена разным пациенткам. Благодаря чему удалось спасти две жизни, используя один донорский орган.

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