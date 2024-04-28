Художник-наивист Альфрид Шаймарданов удостоен высокой государственной награды

Известный казанский художник, яркий представитель наивного искусства Альфрид Шаймарданов удостоен почетного звания «Заслуженный деятель искусств Республики Татарстан».

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Город
28 апреля 2024  10:10
Автор:
Ольга Иванычева

В Казанском Кремле награду художнику вручил Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов во время торжественного мероприятия, приуроченного ко Дню родного языка и дню рождения великого татарского поэта Габдуллы Тукая. Именно в этот день, по традиции, объявляют имена и лауреатов государственной премии им. Габдуллы Тукая.

Напомним, в этом году лауреатами престижной Тукаевской премии стали поэт Ляис Харрасов (Лаис Зулькарнай) — за книгу «Узганны кабатлау», скульптор Кадим Замитов — за создание серии скульптурных портретов и фигур, посвященных выдающимся историческим деятелям татарской культуры, руководитель камерного хора РТ Миляуша Таминдарова — за развитие, продвижение и сохранение татарского хоровой культуры Татарстана, а именно работу «Антология татарской хоровой музыки»,  писатель Борис Вайнер — за многолетний вклад в детскую поэзию, прозу и драматургию, переводы и популяризацию лучших произведений татарской литературы и фольклора для детей.

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Художник-наивист Альфрид Шаймарданов удостоен высокой государственной награды