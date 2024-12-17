Янис Тимма, экс-баскетболист УНИКСа, найден мертвым в Москве

Бывший латвийский спортсмен и экс-супруг известной певицы Анны Седоковой, Янис Тимма, был найден мертвым в подъезде жилого дома в центре Москвы. По информации, полученной от оперативных служб, есть предположение, что баскетболист мог покончить с собой. Тимма стал игроком казанского клуба УНИКС в 2021 году.

Также стоит отметить, что в октябре текущего года Анна Седокова подала на развод от Яниса, ставшего её третьим мужем. Их официальный развод состоялся в декабре, и у них общих детей.

Тимма родился в Латвии и, начиная с 2015 года, выступал за различные клубы. Он играл за «Зенит», а затем привлёк внимание команд из Европы, например, провёл сезон 2017/18 в «Басконии» и 2018/19 в «Олимпиакосе». После перехода в «Химки», в феврале 2021 года, он покинул команду из-за разногласий с руководством.

В ноябре 2021 года баскетболист подписал контракт с УНИКСом, однако задержался в Казани всего на три недели, приняв участие в трёх матчах Евролиги. Он не продлил пробный контракт, так как, сообщал, что не чувствует себя в этой команде. С 2024 года он играл на позиции третьего номера в испанском клубе Obradoiro.