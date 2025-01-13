Яркая комета появится в небе Татарстана

В ближайшие дни жители Татарстана получат уникальную возможность наблюдать за одной из самых ярких комет, которая украшала небо в прошлом году. Комета будет видна невооруженным глазом, что делает это событие доступным для всех любителей астрономии. Наблюдать её можно будет в юго-восточной части небосвода.

Наиболее подходящее время для наблюдений — раннее утро 13 января, а также вечерние часы вплоть до 18 января. Это редкое астрономическое явление станет настоящим подарком для всех, кто интересуется космосом и красотой ночного неба. Не упустите шанс стать свидетелем этого удивительного зрелища!