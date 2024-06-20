Ярмарка вакансий в Казани пройдет для жителей Советского района Казани

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Город
20 июня 2024  09:39
Автор:
Эндже Гарафиева

Сегодня, 20 июня, в Советском районе Казани состоится ярмарка вакансий. Мероприятие пройдет с 10:00 до 12:00 по адресу: ул. Р. Зорге, 102.

Горожане смогут узнать о свободных рабочих местах и вакантных должностях, а также познакомиться с представителями кадровых служб предприятий. Посетителей ярмарки также проконсультируют по вопросам законодательства о труде и занятости, государственных гарантий и о услугах, предоставляемых центром занятости населения.

Дополнительную информацию можно уточнить по телефону: +7(843)205-54-53.

Напомним, что в Казани также действует программа помощи подросткам в поисках летней работы. Дети будут получать заработную плату не ниже МРОТ, а также ежемесячную материальную поддержку от центра занятости населения в размере 2650 рублей.

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