Явка в Татарстане достигла 32,2% к 12:00

В Татарстане продолжается голосование на выборах депутатов Государственного Совета республики VII созыва. Как отметил глава ЦИК РТ Андрей Кондратьев, выборы проходят в спокойной и доброжелательной атмосфере.

Наблюдается высокая активность избирателей, к полудню явка уже превысила 32%». Об этом он заявил в прямом эфире телемарафона «Всей семьей на выборы!».

Для удобства граждан открыто почти три тысячи избирательных участков, работа которых продлится до 20:00. Напомним, что в республике избирают 100 депутатов Госсовета — 50 по партийным спискам и 50 по одномандатным округам. Более 16 тысяч общественных наблюдателей следят за ходом выборов депутатов Госсовета Татарстана. Это на две тысячи больше, чем ожидалось, сообщил глава республиканского Центризбиркома Андрей Кондратьев.