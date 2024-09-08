Явка в Татарстане достигла 32,2% к 12:00

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Республика
8 сентября 2024  13:33
Автор:
Эндже Гарафиева

В Татарстане продолжается голосование на выборах депутатов Государственного Совета республики VII созыва. Как отметил глава ЦИК РТ Андрей Кондратьев, выборы проходят в спокойной и доброжелательной атмосфере. 

Наблюдается высокая активность избирателей, к полудню явка уже превысила 32%». Об этом он заявил в прямом эфире телемарафона «Всей семьей на выборы!».

Для удобства граждан открыто почти три тысячи избирательных участков, работа которых продлится до 20:00. Напомним, что в республике избирают 100 депутатов Госсовета — 50 по партийным спискам и 50 по одномандатным округам. Более 16 тысяч общественных наблюдателей следят за ходом выборов депутатов Госсовета Татарстана. Это на две тысячи больше, чем ожидалось, сообщил глава республиканского Центризбиркома Андрей Кондратьев.

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