Юбилейная инаугурация Владимира Путина состоится через две недели

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Россия/Мир
23 апреля 2024  18:38
Автор:
Эндже Гарафиева

В правительстве озвучили сроки церемонии инаугурации лидера страны. Ожидается, что для Владимира Путина она состоится 7 мая и станет пятой по счету в его президентской карьере.

Перед самим процессом сенаторов обяжут пройти ПЦР-тестирование на вирус COVID-19. Об этом сообщил глава комитета по конституционному законодательству и госстроительству Совета Федерации Андрей Клишас на заседании комитета, пишет ТАСС. 

Ранее мы писали, что Путин одержал победу в президентских выборах, набрав рекордный даже для себя процент голосов.

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