Юбилейная инаугурация Владимира Путина состоится через две недели

В правительстве озвучили сроки церемонии инаугурации лидера страны. Ожидается, что для Владимира Путина она состоится 7 мая и станет пятой по счету в его президентской карьере.

Перед самим процессом сенаторов обяжут пройти ПЦР-тестирование на вирус COVID-19. Об этом сообщил глава комитета по конституционному законодательству и госстроительству Совета Федерации Андрей Клишас на заседании комитета, пишет ТАСС.

Ранее мы писали, что Путин одержал победу в президентских выборах, набрав рекордный даже для себя процент голосов.