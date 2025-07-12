«Юнисон» отказался выступать в чемпионате ВХЛ

Команда до последнего работала на трансферном рынке

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Спорт
12 июля 2025  14:01
Автор:
Эдгар Витковский

Московский «Юнисон» выпустил заявление о приостановке участия в чемпионате ВХЛ, команда пропустит сезон 2025/26. В заявлении отмечается, что причинами подобного решения стали итоги «внутреннего анализа текущей организационно-финансовой ситуации», а также проблемы с загруженностью домашней арены. Таким образом, в чемпионате ВХЛ осталось 32 участника.

Примечательно, что последние трансферные сделки «Юнисон» провёл 7 июля, подписав целую группу игроков. 2 июля клуб объявил о назначении на пост главного тренера Сергея Витера. Обновлённый календарь сезона 2025/26, а также статус игроков клуба будет рассмотрен на заседании правления лиги, которое состоится 15 июля.
 

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