Юрист Яковлева пояснила старые схемы обмана в магазинах и права покупателей

В последние годы в магазинах снова начали применять уловки, направленные на обман покупателей, о которых напоминает юрист Мария Яковлева, руководитель юридической группы "Яковлев и Партнеры". Хотя эти методы не нарушают закон, они могут заставить клиента потратить больше, чем планировалось, пишет РИА Новости.

Первым делом, перед тем как оплатить покупку, необходимо проверить соответствие цены на ценнике и на кассе. Если указанная на ценнике стоимость ниже, чем в чеке, вы имеете полное право на покупку по той цене, что указана на ценнике.

Также следует быть внимательным к включению веса упаковки в общую стоимость товара. Это является нарушением правил торговли, и потребители вправе потребовать повторного взвешивания без учета упаковки.

Дополнительно, одним из популярных приемов является переклеивание этикеток с истекшими сроками годности. Если вы обнаружили несколько ценников на товаре, лучше отказаться от покупки. Уже приобретенный товар с истекшим сроком годности можно вернуть обратно в магазин.

Наконец, стоит отметить случаи, когда товар пробивается несколько раз. Это может быть как случайная ошибка кассира, так и преднамеренный обман, что может обойтись вам в лишние траты. Юрист Яковлева советует внимательно проверять чек до выхода из магазина, чтобы избежать ненужных расходов.