За полгода судебные приставы Татарстана взыскали почти 11 млрд рублей

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Республика
6 июля 2026  11:50

В первом полугодии 2026 года сотрудники ГУ ФССП по РТ добились взыскания 10,7 миллиарда рублей. Итоги работы ведомства подвели на заседании коллегии.

Всего за шесть месяцев вынесено свыше 2,3 миллиона постановлений об аресте и списании денежных средств, около 89 тысяч – о временном запрете на выезд за границу. Ещё 7,7 тысячи должников ограничены в пользовании водительскими правами.

Кроме того, арестовано имущество граждан и организаций на общую сумму 3,3 миллиарда рублей – это более 5 тысяч объектов. На реализацию передано имущество стоимостью 1,7 миллиарда рублей.

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